Skandal na konkursie o "żołnierzach wyklętych". "Tusk won" w broszurach dla dzieci

KOD - Kapusie Oszuści Dewianci" czy "Tusk won!" - broszury z takimi hasłami otrzymali uczniowie grodziskich szkół. Były to nagrody w VII edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

Wydawnictwo oprócz artykułów o historii antykomunistycznej organizacji z czasów PRL zawiera także grafiki, które uderzają m. in. w Komitet Obrony Demokracji i Donalda Tuska. "Precz z komuną. Tusk won!", "KOD - Kapusie Oszuści Dewianci, PO, swołocz UB-ecka i pozostałe WRONy: won do Moskwy na plac Czerwony!" - widać na ilustracjach obok tekstu na temat organizacji założonej w latach 80. przez Kornela Morawieckiego, ojca obecnego premiera.

IPN: wyjaśnimy tę sprawę

Zdaniem części rodziców nie są treści odpowiednie dla uczniów. Co na to organizatorzy konkursu w Grodzisku Maz.? Ich przedstawicielka Edyta Żyła przyznaje, że broszura została dołączona do nagród na prośbę warszawskiego stowarzyszenia. - Dotyczy ona historii Solidarności Walczącej, którą popieramy. A te hasła to jedynie ilustracja działalności wydawniczej stowarzyszenia - mówi "Gazecie Wyborczej" Żyła.