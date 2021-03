Skąd wziął się COVID-19? Jest odpowiedź szefa WHO

Szef WHO podkreślił, że najbardziej prawdopodobna hipoteza, jaką sformułowali członkowie misji, to przejście wirusa z rezerwuaru naturalnego, poprzez zwierzęcego nosiciela pośredniego, na człowieka. Jak dodał, źródłem zakażenia mogło też być pośrednio mrożone mięso.

COVID-19 to "chiński wirus"?

Ghebreyesus odniósł się też do hipotez, według których COVID-19 "wydostał się" z laboratorium w Wuhan. W ocenie szefa WHO jest to "bardzo nieprawdopodobne". Taką hipotezę głosił publicznie m.in. b. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który nazwał COVID-19 "chińskim wirusem".

Do opinii Redfielda odniósł się doradca prezydenta USA Joe Bidena do spraw medycznych Anthony Fauci, który stwierdził, że takiego zdanie nie podziela "większość urzędników”.

Raport WHO będzie ogólnie dostępny

Raport misji WHO w Chinach w niedzielę został przekazany państwom członkowskim Światowej Organizacji Zdrowia. Po przeanalizowaniu go przez ekspertów, dokument zostanie udostępniony opinii publicznej.

Chiny odmówiły dostarczenia zespołowi WHO danych o pierwszych przypadkach wykrytych w Wuhanie, co skłoniło administrację prezydenta Bidena do wydania oświadczenia wyrażającego "głębokie zaniepokojenie" śledztwem. Administracja Bidena domaga się od Pekinu podjęcia pełnej współpracy z WHO i wyjaśnienia genezy pandemii.