Skąd wziąć czas na gotowanie? To prostsze niż myślisz!

Często mierzymy się z problemem - jak jeść zdrowo i różnorodnie, ale jednocześnie nie spędzać w kuchni wielu godzin? Kiepskie posiłki pochłaniane w biegu, niejednokrotnie odbijają się na naszym samopoczuciu. Niepotrzebnie! Przygotowanie jedzenia może być błyskawiczne i niczym nie związane z fast foodem. Grunt to dobra organizacja - zaoszczędzisz naprawdę dużo czasu!

Koniec z wymówkami

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(materiały partnera)

Regularne i urozmaicone posiłki to podstawa racjonalnego żywienia. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić? Każdy dzień wypełniają nowe obowiązki, urywające się telefony i sprawy do załatwienia w trybie pilnym. Brakiem czasu najprościej jest usprawiedliwić zjedzenie słodkiej, lukrowanej drożdżówki na drugie śniadanie i odgrzanie mrożonej pizzy na obiad. W pewnym momencie da się zauważyć, że ulubione spodnie zrobiły się ciasne, ale kto by miał czas i siłę stać godzinami przy garach? Dość wymówek - nieregularne i nieprzemyślane przekąski mogą skończyć się nie tylko kilkoma dodatkowymi centymetrami w pasie. Brak niezbędnych składników odżywczych też w końcu da się we znaki o odbije na zdrowiu. Wystarczy trochę zaangażowania, by znaleźć czas i ochotę na gotowanie.

Dlaczego warto?

Łatwiej zacząć, gdy uświadomisz sobie wszystkie korzyści płynące z samodzielnego gotowania. Wiesz, co znajduje się na talerzu, nie musisz zastanawiać się nad świeżością produktów. Przepisy modyfikujesz wedle własnych upodobań smakowych - bez kompromisów! Masz kontrolę nad ilością spożywanych kalorii i jesteś w stanie stwierdzić, czy w twoich posiłkach na pewno nie brakuje wartościowych składników. Stołowanie się na mieście jest na dłuższą metę kosztowne. Ilość zainwestowanego czasu w domowe kucharzenie będzie niewielka w porównaniu do zaoszczędzonych kwot.

Dobry plan to podstawa!

Wreszcie masz wolne - zajmij się zaplanowaniem menu na kilka najbliższych dni. Nie chodzi o rozpiskę co do łyżeczki. Zastanów się nad domowymi obiadami i posiłkami, które zabierzesz na wynos do pracy lub szkoły. Przy okazji stworzysz konkretną listę zakupów. Dzięki niej ograniczysz czas spędzony w sklepie i nie zmarnujesz zbędnej żywności. Zakupy nie muszą być ogromne, ale dobrze mieć w domu kilka awaryjnych artykułów, z których uda się wyczarować potrawę w tempie ekspresowym. Przyprawy, kasze, makarony, mrożone warzywa i owoce, fasola, kukurydza, groch i pomidory w puszkach - można przechowywać je długo, więc są idealne na czarną godzinę. Postaw na produkty, które dobrze znasz. Kuchenne wyzwania lepiej zostawić na luźniejszy dzień.

Wyposażenie ma znaczenie

Nie trzeba mieć wielofunkcyjnego robota kuchennego, by usprawnić gotowanie. Warto natomiast zainwestować w dobrej jakości noże. Krojenie składników tępym ostrzem to droga przez mękę, która potrafi zniechęcić największego fana kulinariów. Porządne garnki szybciej się nagrzewają, a ich specjalne powłoki chronią jedzenie przed przywieraniem. Nie trzeba już co chwilę kontrolować stanu np. smażonego mięsa. W tym czasie spokojnie przygotujesz resztę rzeczy. Blendery i miksery też bardzo ułatwiają życie zapracowanym osobom.

Szybko, smacznie i na zapas

Wykorzystuj produkty, które nie wymagają długiej obróbki termicznej i wykonywania skomplikowanych czynności. Skoro przygotowujesz obiad, czemu nie zrobić podwójnej porcji, która wystarczy na kolejny dzień? Jednogarnkowce to najlepsi przyjaciele osób z małą ilością czasu. Zapiekanki, leczo albo risotto nawet odgrzewane smakują wyśmienicie. Pożywne zupy i kremy warzywne to dania błyskawiczne, które z powodzeniem wystarczą na więcej niż jeden talerz. Boisz się monotonii, jedząc to samo kilka dni z rzędu? Niektóre dania możesz zamrozić!

Resztki są pycha!

W czasie gotowania zawsze zostaje trochę napoczętych, ale nie do końca zużytych produktów. Dbaj o to, by się nie zmarnowały. Część z nich można zamrozić, a pozostałe wykorzystać do kolejnego dania - kolacji lub lunchu do pracy. Sałatki, sosy, pasty do pieczywa... Zamiast kolejny raz wychodzić na zakupy i od nowa zabierać się za gotowanie, wykorzystaj potencjał resztek.

Dobra zabawa w kuchni