Sinice w Bałtyku? Nim zaplanujesz wyjazd nad morze, sprawdź, co wpływa na rozwój sinic, przez które w zeszłym roku zamknięto polskie plaże

Sinice pojawią się w Bałtyku? W zeszłym roku z powodu zakwitu sinic zamknięto kilkadziesiąt plaż nad polskim morzem. Sprawdź, czym dokładnie są sinice i co wpływa na ich rozwój.

Sinice w Bałtyku – czy w tym roku znów pojawią się w morzu?

Sinice – co to za organizmy?

Sinice są samożywnymi mikroorganizmami należącymi do królestwa bakterii. Rozmnażają się wegetatywnie (np. przez podział komór) i mogą wystąpić we wszystkich zbiornikach wodnych, choć najczęściej można jest spotkać właśnie w wodzie morskiej. Sinice produkują ponad sto toksycznych związków, które działają drażniąco na skórę, wątrobie i układ oddechowy. Kontakt z tymi związkami chemicznymi może wywołać gorączkę, biegunkę, wymioty, wysypkę na skórze, a w skrajnych przypadkach również niewydolność oddechową i uszkodzenie wątroby oraz nerek. Wody, w której obecne są bakterie, nie wolno podawać zwierzętom ani używać do podlewania roślin.