Sinice – poniedziałek, 5 sierpnia. Nim wyjedziesz nad morze, zapoznaj się z aktualną listą zamkniętych plaż nad Bałtykiem

Sinice – poniedziałek, 5 sierpnia. Zanim zaplanujesz wyjazd nad polskie morze, sprawdź, które plaże są dziś otwarte nad Bałtykiem. Podajemy aktualną listę.

Zakwity sinic w lipcu doprowadziły do zamknięcia wielu plaż, szczególnie tych położonych na Helu oraz w Trójmieście. Powszechnie wiadomo, że sprzyjające warunki do namnażania sinic występują, gdy temperatura wody przekroczy 16 C., wiatr słabnie, a opady deszczu występują sporadycznie. Z tego powodu, lipcowa fala upałów przyczyniła się do rozwoju niebezpiecznych mikroorganizmów. Dla osób, które w poniedziałek, 5 sierpnia postanowiły spędzić urlop nad polskim morzem, mamy jednak dobrą wiadomość. Według oficjalnej strony GIS dziś wszystkie kąpieliska są otwarte i bez przeszkód pływać w Bałtyku (aktualizacja, godz. 10). Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja w ciągu dnia może ulec zmianie, gdyż prądy morskie i wiatr mogą powodować przemieszczanie skupisk sinic.