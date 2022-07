Siły ukraińskie pokazały atak na okupantów z amerykańskiej haubicy M777. "Koledzy z NATO są zaskoczeni"

"Przy użyciu takich pocisków, jedna bateria może objąć ogniem obszar do 1250 metrów kwadratowych. Ponadto, M777 posiada cyfrowy system kierowania ogniem. Nawet koledzy z NATO są zaskoczeni, jak umiejętnie ukraińscy kanonierzy posługują się nową bronią. Umiejętności militarne ukraińskich artylerzystów w połączeniu z partnerską pomocą, z każdym dniem przybliżają południową Ukrainę do końca okupacji raszystów" - wskazało w opisie do wideo Dowództwo Operacyjne "Południe"