Silne trzęsienie ziemi na Alasce. Ostrzeżenie przed tsunami

Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się 280 km na południowy wschód od Chiniak na wyspie Kodiak. Wstrząsy były o magnitudzie 8,2.

Według amerykańskiej agencji naukowo-badawczej USGS do wstrząsów doszło na głębokości ponad 20 km.

Jak podaje agencja Associated Press, ziemia zatrzęsła się we wtorek nad ranem. Po tym wydano ostrzeżenie przed możliwym tsunami, które może dotrzeć do wybrzeży USA i Kanady.