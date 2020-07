Siła przyrody. Biebrza odradza się po pożarach

Jeszcze w maju widok był przerażający. Dziś można odetchnąć z ulgą. Natura ma olbrzymie możliwości regeneracyjne, z których skorzystała – mówi w rozmowie z Katarzyną Kojzar Andrzej Sikora z Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Andrzej Sikora : Zniszczeń nie widać, przyroda radzi sobie bardzo dobrze. Obecnie jedynym widocznym znakiem tego, co przeżyliśmy, są osmolone pnie drzew. Natomiast korona jest zielona, ściółka jest zazieleniona, wszystko wygląda ładnie, trzeba się przyjrzeć, żeby zobaczyć ślady po pożarze. Turyści wracają ze szlaków i często nas pytają, gdzie był ten pożar, bo przeszli kawał drogi i nic nie zobaczyli.

Pytam wtedy, czy byli na wieży widokowej? Byli. Przechodzili przez wydmy? No tak. A to właśnie one częściowo się spaliły. Wystarczy przyjrzeć się wierzbom i brzozom, które wciąż są osmolone. Jeszcze w maju ten widok był przerażający, bardzo przykry. Dziś można odetchnąć z ulgą. Natura ma olbrzymie możliwości regeneracyjne, z których skorzystała.