Sikorski kontra Trzaskowski. To było starcie o prezydenturę? [OPINIA]

Trzaskowski próbował zbudować się na bezpieczeństwie

Rafał Trzaskowski zaczął swoje wystąpienie od tematów samorząd i wolności, szybko jednak przeszedł do bezpieczeństwa. Wynikało to z założeń sobotniej konwencji, bo bezpieczeństwo było jej głównym tematem i mówiła o nim zresztą większość zabierających głos polityków. W kontekście prezydenckich ambicji Trzaskowskiego trudno jednak nie czytać tego, co prezydent Warszawy mówił o bezpieczeństwie jako próby pokazania wyborcom i partyjnym kolegom: wbrew pozorom mam całkiem sporo do powiedzenia w tym temacie.