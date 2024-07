Sikorski chce zmian. Ostrzejsze wymogi dla dyplomatów

Gazeta podaje, że MSZ chce utrudnić wejście do służby zagranicznej absolwentom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, twierdząc, że nie są oni odpowiednio przygotowani do pracy w dyplomacji. Podkreśla ponadto, że "przywrócone mają zostać stopnie dyplomatyczne attaché oraz ambasadora tytularnego. Ambasadorowie wciąż nie będą formalnie objęci wymogiem znajomości języków obcych, ale MSZ liczy na to, że nowelizacja stopniowo doprowadzi do wzrostu ich kompetencji".