Sienkiewicz występuje do Bodnara. "Objęcie swoim nadzorem tej sprawy"

Na doniesienia szefa resortu aktywów państwowych w piątek zareagował sam Sienkiewicz. - Wystąpiłem do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, aby objął nadzorem postępowanie ws. inwigilacji - przekazał. - Jeśli dojdzie do postawienia zarzutów, a sprawa trafi do sądu, to będę starał się uzyskać status oskarżyciela posiłkowego - dodał.