Sienkiewicz potępił za "barbarzyństwo". "Oblewajcie mnie"

- Potępiam te działania i chcę zaapelować do tych ludzi, żeby przestali to robić. Jeśli chcecie walczyć ze zmianami klimatycznymi, to oblewajcie ludzi, oblewajcie mnie, ale nie oblewajcie kultury i nie niszczcie kultury. To jest po prostu czyste barbarzyństwo - podsumował Sienkiewicz.