Siedem osób oskarżonych o nielegalny przerzut cudzoziemców

O udział w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalny przerzut cudzoziemców z Polski do Wielkiej Brytanii postawiono siedmiu oskarżył siedem osób Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze. Kierującej grupą 52-letniej mieszkance Zgorzelca grozi kara do dziesięciu, a pozostałym członkom grupy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Siedmiu mieszkańców województwa dolnośląskiego oskarżono o organizowanie i udzielanie pomocy w bezprawnym przekraczaniu granicy państwa. Grupę udało się namierzyć po kilkunastomiesięcznym śledztwie.

Zarzut kierowania grupą przestępczą usłyszała 52-letnia mieszkanka Zgorzelca, natomiast trzech młodszych mężczyzn usłyszało zarzut uczestnictwa w niej. W związku ze śledztwem zabezpieczono 100 polskich dokumentów tożsamości.

Grupa trudniła się nielegalnym przerzutem cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy z Polski do Wielkiej Brytanii. Jak ustalili śledczy, cudzoziemcom sprzedawano polskie dokumenty tożsamości, które były kradzione bądź skupowane.

Członkowie grupy wykorzystywali podobieństwo cudzoziemców do wizerunku osób widniejących w dokumentach. Po dobraniu najbardziej pasującego, cudzoziemiec, któremu grupa zapewniała pobyt w pensjonatach oraz bilet lotniczy, uczył się danych osoby.

Obcokrajowcy byli dowożeni na lotniska bądź przewożeni bezpośrednio do Wielkiej Brytanii. Za zorganizowanie takiego wyjazdu przestępcy inkasowali 3000 euro. Grupa działała od marca do grudnia 2016 r. i zorganizowała nielegalne przekroczenie granicy dla co najmniej 11 cudzoziemców, inkasując łącznie równowartość co najmniej 200 tys zł.

