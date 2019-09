"Sieci" o Klaudii Jachirze: Schetyna hoduje nowego Palikota

Klaudia Jachira jak Janusz Palikot? Tygodnik "Sieci" stawia taką tezę i sugeruje, że Jachira to "dla opozycji kolejne usta, które wyrażają to, czego innym powiedzieć nie wypada". Prezentujemy okładki najnowszych tygodników.

Tygodnik "Sieci" wziął na tapetę nową postać na polskiej scenie politycznej. To Klaudia Jachira, kontrowersyjna artystka, która startuje do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. Dziennikarze tygodnika porównują Jachirę do Janusza Palikota i przypominają akcje byłego już polityka.