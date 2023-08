Setki ludzi utknęły w niemieckiej wiosce. Przejście możliwe tylko przez godzinę

Z powodu prac przy nowym przyłączu elektrycznym jedyna droga prowadząca do wsi w powiecie Saale-Orla-Kreis zostaje zamknięta. Dojazd do Langendembach nie będzie możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 - poinformował zarząd okręgu.