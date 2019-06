Seryjny morderca skazany na dożywocie. Pielęgniarz uśmiercił 85 pacjentów

Niels Högel został uznany przez sąd za winnego uśmiercenia 85 pacjentów. Doprowadzał do zatrzymania pracy serca swoich podopiecznych. To kolejny wyrok dożywocia dla byłego pielęgniarza. Pierwszy zapadł w 2015 roku.

Sąd krajowy w Oldenburgu uznał byłego pielęgniarza winnym śmierci w 85 przypadkach, w piętnastu pozostałych były pielęgniarz został uwolniony od zarzutów. To największy proces seryjnego mordercy w Niemczech od zakończenia wojny.

Oskarżenie dotyczyło śmierci stu pacjentów w latach 2000-2005 w Oldenburgu i Delmenhorst. Skazany podawał im środki prowadzące do zatrzymania pracy serca, by następnie wykonywać reanimację i kreować się na kompetentnego ratownika w środowisku kolegów. Jak argumentowała przed sądem prokurator generalna, były pielęgniarz robił to z nudów i chorobliwej ambicji.