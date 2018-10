Niemcy: ponad 100 morderstw w białych rękawiczkach. Sprawca przed sądem

Niels Hoegel dziś 41-leni mężczyzna miał dopuścić się ponad 100 morderstw pracując w szpitalach ulokowanych w Oldenburgu i Delmenhorst (Niemcy). Obecnie mężczyzna odsiaduje wyrok dożywocia za uśmiercenie sześciu osób.

Niemcy – chciał zaimponować kolegom

Niels Hoegel w latach 1999-2005 przyczynił się do śmierci minimum 100 osób. Większość sowich ofiar uśmiercił w szpitalu w Delmenhorst (Niemcy). Mężczyzna podawał pacjentom chorym na serce dużą dawkę leków, które doprowadzały do zatrzymania pracy układu krążenia. Następnie przystępował do reanimacji. Podczas rozmowy z psychologiem przyznał, że w ten sposób chciał zaimponować kolegom z pracy. Ogrom ofiar pielęgniarza wyszedł na jaw kilka miesięcy temu, kiedy prokuratura zarządziła ekshumację 130 ciał osób, które zmarły podczas dyżurów Hoegela. Wcześniej, w 2015 roku usłyszał on już wyrok dożywotniego pozbawienia wolności za uśmiercenie sześciu pacjentów.