Seria zatruć czadem w kamienicy. 15-latka o krok od śmierci

W jednej z kamienic przy ul. PCK w Rzeszowie doszło do kolejnego podtrucia tlenkiem węgla. Nastolatka, która trafiła do szpitala to trzecia ofiara w ciągu miesiąca.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych polecił przegląd wszystkich przewodów kominowych i piecyków (WP.PL)

15-latka źle się poczuła podczas kąpieli. Błyskawicznie powiadomiła rodziców i prawdopodobnie to uratowało jej życie. Do szpitala trafiła z objawami zatrucia czadem. To trzeci taki przypadek w ciągu miesiąca - informuje portal rzeszow.tvp.pl.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zalecił sprawdzenie wszystkich piecyków i przewodów kominowych, a także ich wymianę. Stało się to po tym, jak zadziałał czujnik u jednego z sąsiadów. Zanim doszło do jakichkolwiek działań, o krok od śmierci była nastoletnia Nikola. Sprawę bada policja.