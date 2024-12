Seria oskarżeń rosyjskich żołnierzy. Mówią o okrucieństwie dowódców

- Jesteśmy wysyłani na śmierć, nasza broń jest zabierana, głodujemy tygodniami... - mówią, dodając: - Dowódca "Ronina" osobiście zastrzelił jednego ze swoich podwładnych za odmowę pójścia na beznadziejny atak tylko po to, żeby zastraszyć innych.

Oprócz tego ma dochodzić także do wymuszeń, o czym również wspominano - mieli oni "przekazywać pieniądze" dowódcom w celu ratowania własnego życia.

Zgodnie ze słowami żołnierzy, mają oni być pozbawieni możliwości ewakuacji, nawet jeśli zostaną ranni czy zmuszani do zabijania swoich kolegów. Przekazują oni apele do prokuratury wojskowej czy prezydenta i domagają się zwrócenia uwagi na tę sytuację. - Chcemy ocalić nasze życie i wrócić do domu. Nasi dowódcy nas zabijają - podkreślają.