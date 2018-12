Serbia: koza zjadła 20 tys. euro. Spotkała ją sroga kara

Serbia – nieuważne małżeństwo straciło 20 tys. euro przeznaczone na zakup ziemi. Pieniądze padły ofiarą należącej do nich kozy.

Serbia – koza powodem kłopotu

Do tragedii w wiosce Ranilowić (Serbia). Milena Simic wraz z mężem planowała zakup 10 hektarów ziemi w zamieszkiwanej wiosce. Małżeństwu udało się zebrać potrzebną kwotę – 20 tys. euro. W oczekiwaniu na sprzedającego działkę para zostawiła gotówkę na kuchennym stole i wyszła zająć się przydomowymi obowiązkami. Podczas ich nieobecności rodzinny dom opuścił również teść. Mężczyzna wychodząc z budynku nie domknął drzwi wejściowych, przez co doszło do tragedii.