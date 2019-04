Sensacyjne doniesienia historyka IPN. Dotarł do nieznanych zapisków byłego premiera Mieczysława Rakowskiego

Były premier Mieczysław Rakowski przez całe życie prowadził dziennik. Część z tych zapisków opublikował, część trafiła do archiwum Instytutu Hoovera w USA. Historyk IPN dr Tomasz Kozłowski odkrył w nich informacje łączące aferę Olina i teczki Kiszczaka.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(PAP, Fot: Wojciech Stein)

O sensacyjnym odkryciu historyka IPN informuje Onet. Dotyczy ono afery Olina, która wybuchła pod koniec grudnia 1995 roku, gdy ustępujący minister spraw wewnętrznych i administracji Andrzej Milczanowski, oskarżył urzędującego premiera Józefa Oleksego o współpracę z rezydentami KGB w Polsce: Władimirem Ałganowem i Grigorijem Jakimiszynem. Ta informacja wstrząsnęła życiem politycznym Polski i doprowadziła do dymisji premiera.

Dr Kozłowski dotarł do przechowywanych w USA dzienników byłego premiera Mieczysława Rakowskiego z lat 90., który opisał nieznane kulisy tej historii. - Od czerwca oficerowie UOP zbierają dowody na domniemają współpracę urzędującego wówczas premiera Józefa Oleksego z radzieckim, a potem rosyjskim wywiadem. Informacje o tym, że UOP prowadzi rozpracowanie i zbiera "haki" docierają do czołowych polityków SLD. Są oni przekonani, że oskarżenie pod adresem Oleksego jest dęte, a służby specjalne organizują prowokację na polityczne zamówienie. Zaczynają się także obawiać, że to wstęp do ataku na kolejne osoby, np. Aleksandra Kwaśniewskiego - opowiada w rozmowie z portalem Onet dr Kozłowski.

Z zapisków Rakowskiego wynika, że liderzy SLD przystąpili do działania. - W pierwszej kolejności myślano o oczernieniu oficerów prowadzących sprawę, m.in. Mariana Zacharskiego. Leszek Miller zgłosił się w grudniu 1995 r. do Mieczysława Rakowskiego i prosił go, aby ten skontaktował się z Czesławem Kiszczakiem albo z Wojciechem Jaruzelskim. Rakowski miał dowiedzieć się, czy oficerowie UOP, którzy wcześniej byli oficerami SB, mieli jakieś kompromitujące epizody współpracy z KGB - opowiada portalowi Onet historyk IPN.

Podczas spotkania Czesław Kiszczak zasugerował jednak, że lepiej będzie uderzyć w prezydenta Lecha Wałęsę. Zdaniem Kiszczaka to właśnie on miał zlecić UOP polowanie na polityków lewicy. W rozmowie z Rakowskim i Jaruzelskim, którzy odwiedzają go w szpitalu, mówi, że wie, gdzie są oryginalne teczki TW "Bolek", świadczące o współpracy Lecha Wałęsy z SB w latach 70.

Z zapisków Rakowskiego, jak informuje dr Kozłowski, wynika, że zapada decyzja o próbie uderzenia teczkami w Wałęsę. Rakowski ma szukać dojścia do ludzi Wałęsy, by przekazać mu informację o tym, że są w posiadaniu kompromitujących go dokumentów. Nie wiadomo, czy szantaż się powiódł.