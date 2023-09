Sensacja archeologiczna na Kujawach. Odnaleziono ślady bitwy pod Płowcami

Na polach Latkowa, wsi położonej pod Płowcami na Kujawach, w ostatnich dniach sierpnia odbył się II Ogólnopolski Zlot Poszukiwaczy, zorganizowany przez Stowarzyszenie Poszukiwawczo-Historyczne ŁOKIETEK. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmiał: "Bitwa pod Płowcami 1331r. – DWA MIECZE". Wspólnymi siłami udało się odnaleźć w latkowskich polach wiele cennych przedmiotów, wskazujących na to, że to właśnie tam w 1331 r. mogło dojść do konfrontacji wojsk polskich i krzyżackich.