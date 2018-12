Seksuolog Lew-Starowicz tłumaczy się z opinii o ks. Jankowskim. "Nie była tak łaskawa"

Zbigniew Lew-Starowicz był seksuologiem, który przygotował dla śledczych opinię nt. zachowań ks. Henryka Jankowskiego. Teraz musi się bronić, bo jego słowa uznano za pobłażliwe. Jak twierdzi, pewne wypowiedzi "wyrwano z kontekstu".

"Zachowanie polegające na całowaniu w usta, klepaniu po pośladkach, przyciąganiu mocno do siebie i jednocześnie przytulaniu do klatki piersiowej oraz głaskaniu po twarzy miały charakter publiczny. Wyżej wymienione zachowania księży wobec chłopców są dość często spotykane i w wielu przypadkach nie mają charakteru seksualnego, bywają formą okazywania bliskości" - to fragment opinii Zbigniewa Lwa-Starowicza o ks. Henryku Jankowskim.