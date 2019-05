Sekstaśma z politykiem PiS istnieje? "Złożono mi ofertę za nią. Miałem dostać intratny etat"

Były oficer CBA Wojciech J., który twierdzi, że istnieje nagranie z jednym z czołowych polityków PiS w agencji towarzyskiej, ujawnił, że składano mu propozycję odkupienia taśmy. W zamian miał dostać etat w Straży Granicznej lub MSWiA. Politycy PiS zaprzeczają, nazywając informacje agenta insynuacjami.

Podczas posiedzenia sejmowego zespołu śledczego do zbadania tej sprawy Wojciech J. kilkukrotnie powiedział, że na taśmie miałby być obecny marszałek Sejmu Marek Kuchciński . Taśmę miał przekazać mu podczas rozpracowywania afery podkarpackiej jeden z jego informatorów, tzw. Osobowe Źródło Informacji. Zarówno Kancelaria Sejmu, CBA, jak i prokuratura generalna zaprzeczają, że nagranie istnieje. A marszałek Marek Kuchciński nazywa rewelacje oficera CBA pomówieniami i skierował w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

- W kontekście tej sprawy skontaktował się ze mną mój przyjaciel, który mnie przyuczał do zawodu: były dyrektor biura spraw wewnętrznych Straży Granicznej. Poznałem go w 2005 roku, kiedy pracowałem w Straży Granicznej. Skontaktował się telefonicznie. Gratulował mi serdecznie rozpracowania takiej sprawy. Nie wiedziałem o co chodzi, bo nikogo nie informowałem o tym, że robiłem aferę podkarpacką. Nie musiałem nikogo informować poza szefem Ernestem Bejdą. Przepisy mi nie pozwalały - mówił Wojciech J.