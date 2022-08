Sekretarz ONZ i Erdogan przyjadą do Ukrainy. Spotkają się z Zełenskim

- Na zaproszenie prezydenta Zełenskiego sekretarz generalny uda się w czwartek do Lwowa, by wziąć udział w trójstronnym spotkaniu z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem i z przywódcą Ukrainy - powiedział rzecznik. Dodał, że w piątek Guterres uda się do Odessy, a następnie do Turcji.