Sekret przybytku Madame Demon. Szefował mu były rzecznik więzienia?

Prokuratura wkrótce skieruje do sądu akt oskarżenia przeciwko szefom słynnej włocławskiej agencji towarzyskiej Madame Demon dla fanów sadomasochizmu. Jak się dowiedzieliśmy, do wielu przestępstw już się przyznali. Pierwszy z nich był niedoszłym księdzem, a drugi "klawiszem-celebrytą", złotym dzieckiem służby więziennej i rzecznikiem więzienia we Włocławku.