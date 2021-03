Sejmowy spór wokół ks. Franciszka Blachnickiego

Klub Lewicy krytycznie

- Obecny rok jest już rokiem kard. Wyszyńskiego, poprzedni był rokiem Jana Pawła II. Efektem jest coraz większa bezczelność i panoszenie się Kościoła Katolickiego w Polsce. Nawet teraz w czasie pandemii Episkopat nie współpracuje z rządem, nie godzi się na zamknięcie kościołów, żąda dla siebie szczególnych przywilejów kosztem życia i zdrowia Polaków. (…) To kolejny akt strzelisty robiony na ciche zamówienie Kościoła Katolickiego, który w ten sposób próbuje ratować resztki słusznie utraconego autorytetu. Najwyższa pora, aby oddzielić Kościół od państwa, a Sejm od podszeptów Episkopatu. Polska musi być państwem świeckim, bo tylko to zapewni równe traktowanie wszystkich obywateli. Klub Lewicy apeluje do Sejmu aby skończył z klerykalizmem w czczeniu pamięci – powiedziała posłanka.