Sejm zdecydował w sprawie funduszu kompensacyjnego

Podkreślił, że na 100 osób, które z powodu COVID-19 trafiają do szpitali, 95 z nich to osoby niezaszczepione. - Na 100 zgonów prawie 94 to osoby niezaszczepione - poinformował wiceszef resortu, dodając, że "szczepienia to jedyna broń i metoda, by uniknąć kolejnych zgonów".