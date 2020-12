Sejm. Gorąca dyskusja nad odwołaniem Jarosława Kaczyńskiego. Jest wynik głosowania komisji

W środę Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych debatowała nad wnioskiem o wotum nieufności dla wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Posłowie opozycji popierający wniosek bardzo ostro krytykowali prezesa PiS.

W środę po południu, podczas posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych posłowie prowadzili gorącą dyskusję nad wnioskiem Koalicji Obywatelskiej i Lewicy o odwołanie ze stanowiska wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Posłowie opozycji zarzucali prezesowi PiS podgrzewanie niepokojów społecznych i zrujnowanie wizerunku polskiej policji.

Posłowie bardzo krytycznie odnieśli się do nieobecności Jarosława Kaczyńskiego w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w godzinach pracy. - Ciekawe, czy premier wie gdzie ma biuro, bo z tego, co wiemy w pracy nie pojawił się od powołania ani razu - zastanawiali się parlamentarzyści.

- Za jakie bezpieczeństwo odpowiada Kaczyński? Jakie zadania wypełnił? Kiedy poznamy efekty jego pracy? - pytała Monika Pawłowska.

Jarosław Kaczyński odpowiedzialny za protesty?

Posłowie opozycji uzasadniając swój wniosek poruszali kwestie protestów społecznych, które wybuchły po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej ws. aborcji. Kaczyńskiemu zarzucono, że to on poprzez swoje wystąpienie z wezwaniem do obrony kościołów naraził protestujących Polki i Polaków na niebezpieczeństwo.

- Kaczyński 27 października wezwał do agresji wobec kobiet i od tego momentu zaogniła się sytuacja na ulicach. Kaczyński odpowiada za ataki na protestujących i wzrost agresji policyjnych interwencji, również wobec posłów, którzy bronią prawa obywateli do wyrażania swoich poglądów - mówił Mirosław Suchoń. - Ktoś, kto powoduje agresję wobec kobiet nie może odpowiadać za bezpieczeństwo państwa. Ktoś, kto używa nienawiści w polityce nie może odpowiadać za bezpieczeństwo państwa - dodał.

Jarosław Kaczyński. Wizerunek policji w gruzach

Kamila Gasiuk-Pihowicz odniosła się do pogorszenia się wizerunku policji i utraty przez nią społecznego zaufania. - Przez politykę Kaczyńskiego, kiedy widzimy policjanta, to mamy przed oczami zamaskowanego tajnika, który rzuca się na ludzi z pałką. Wizerunek policji i zaufanie do niej rozsypuje się w gruzy z winy polityków PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele - mówiła.

"To będzie nokaut dla Polski". Prezydent Poznania o skutkach weta Polski w UE

W ocenie posłanki, jeśli polityka wicepremiera wobec protestujących będzie kontynuowana, to policja będzie musiała zmienić nazwę. - Jeśli nic się nie zmieni w sposobie kierowania policją, to kiedy PiS przestanie rządzić, policja będzie musiała zmienić nazwę, jak kiedyś milicja i to jest wina Kaczyńskiego - powiedziała.

Jarosław Kaczyński i "zdradzieckie mordy"

Posłowie opozycji zwrócili również uwagę na przemówienia wicepremiera Kaczyńskiego, jakie miały miejsce już po ogłoszeniu orzeczenia TK. W swoich wypowiedziach podkreślali, że prezes PiS używał ich zdaniem skandalicznego języka.

- Ja nigdy nie nazwałem pana Kaczyńskiego zdradziecką mordą, a on mnie i siedzących tu posłów tak nazwał - mówił Adam Szłapka - Po pięciu latach swoich rządów Kaczyński wyszedł na mównicę i powiedział, że w Polsce nie ma praworządności, bo gdyby była, to wielu z nas by siedziało - dodał poseł.

Wanda Nowicka odniosła się do przemówienia Kaczyńskiego z 27 października. Jej zdaniem Kaczyński przyczynił się wówczas do wyjścia na ulice grup agresywnie nastawionych do demonstrujących. - Dlaczego pan Kaczyński wezwał na pomoc bojówki kibolskie przeciwko kobietom broniącym swoich praw, jaki to ma aspekt bezpieczeństwa? - pytała.

- Kaczyński nie panuje nad emocjami, nad Ziobrą i nad Gowinem. Absurdem jest, że został wicepremierem do spraw bezpieczeństwa - oceniła z kolei posłanka Monika Pawłowska.

Jarosław Kaczyński to "prawdziwy patriota"

W obronie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego stanął poseł PiS Piotr Kaleta. W jego ocenie wniosek opozycji był zupełnie bezpodstawny. - Nie możecie zdzierżyć, że jest w Polsce człowiek, który jest prawdziwym patriotą - mówił Kaleta. - Co złego jest w tym, że ktoś wzywa do obrony kościołów, kiedy jakaś banda wulgarna chce niszczyć kościoły? - pytał.

Kaleta odniósł się również do zarzutów opozycji, że Kaczyńskiego niezwykle trudno jest zastać w pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wnioskodawcy wskazywali, że nie można się dodzwonić do gabinetu wicepremiera niezależnie od pory wykonania telefonu.

- Życzyłbym każdemu z państwa żebyście swoją pracowitość dla Polski wykorzystywali tak, jak pan Kaczyński - powiedział poseł PiS.

Jarosław Kaczyński najprawdopodobniej pozostanie na stanowisku

Ostatecznie komisja zdecydowała o negatywnym zaopiniowaniu wniosku o wotum nieufności dla Jarosława Kaczyńskiego. Wniosek pozytywnie oceniło 14 posłów, jednak 20 posłów z koalicji rządzącej było innego zdania.

Teraz negatywnie zaopiniowany przez Komisję Spraw Wewnętrznych wniosek trafi pod głosowanie w Sejmie. Ma ono odbyć się jeszcze w środę ok. godziny 20.00.