Sędzia Włodzimierz Wróbel o słowach Zbigniewa Ziobry. "Spektakl"

Prawnik podkreślił jednak, że postawa Ziobry go nie dziwi i wpisuje się w upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. - Proszę zwrócić uwagę, że to ciało, które obraduje nie jest sądem, więc być może to jest właściwie, że minister wychodzi i mówi jaki ma być werdykt - ocenił.