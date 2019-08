Sędzia odmówiła orzekania z rzecznikiem dyscyplinarnym Przemysławem Radzikiem

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Bator-Ciesielska odroczyła rozprawę m.in. ze względu na sędziego, który zasiadał z nią w składzie. Chodzi o Przemysława Radzika, który miał należeć do oczerniającej sędziów grupy "Kasta".

Bator-Ciesielska chce, by pozostali sędziowie w X Wydziale Odwoławczym warszawskiego SO odnieśli się do kwestii orzekania przez Radzika i drugiego zastępcy sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego Michała Lasoty. Zastanawia się również nad skierowaniem pytania prejudycjalnego w tej sprawie do TSUE.