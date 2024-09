Ściągają specjalne kompanie na Dolny Śląsk

Najbliższe godziny będą decydujące

- Gorąco apeluję o to, żeby mieć zaufanie do służb państwowych. Jeżeli przychodzi policjant, strażak, przedstawiciel urzędu gminy i prosi o ewakuację, to proszę, żeby się do tej decyzji stosować - powiedział minister Tomasz Siemoniak. W sobotę szef MSWiA oraz wiceminister Wiesław Leśniakiewicz uczestniczyli w posiedzeniach sztabów kryzysowych w Kłodzku, a wcześniej w Nysie. Spotkali się też ze służbami działającymi w Jarnołtówku, Morowie i Głuchołazach.