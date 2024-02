Schreiber ogłasza. Jego żona publikuje zdjęcie

- Z moich obserwacji wynika, że ponad połowa mieszkańców Bydgoszczy pragnie zmian. Ludzie patrzą na to, co się dzieje w ich mieście. Bydgoszcz stoi w miejscu, zarówno pod względem rozwoju, jak i dosłownie - w korkach. Komunikacja miejska jest raczej powodem do żartów, a nie do jakiejkolwiek dumy. Inwestycje w Bydgoszczy są przykładem, jak nie planować i jak nie budować. Wszystko to i wiele innych czynników skłoniło mnie do podjęcia decyzji o ubieganiu się o stanowisko prezydenta Bydgoszczy - powiedział Schreiber podczas konferencji prasowej.