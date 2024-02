Niepokojąca zapowiedź ws. Ukrainy. "Żałosny ruch"

List Johnsona

W swoim liście Johnson nie odniósł się do przyszłości pakietu pomocy dla Ukrainy, który został wyczerpany w ubiegłym roku. Zasugerował, że pakiet Senatu zawierający fundusze na pomoc dla Kijowa nie zostanie szybko rozpatrzony przez Izbę. "Podczas gdy Senat wydaje się szykować, by w końcu opublikować tekst pakietu dodatkowych środków po miesiącach negocjacji za zamkniętymi drzwiami, jego kierownictwo jest świadome, że poprzez niewłączenie Izby do ich negocjacji, wyeliminowali możliwość szybkiego rozpatrzenia jakiejkolwiek legislacji" - napisał Johnson.