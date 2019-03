Sasin odpiera zarzuty opozycji. "Oni obrażają Polaków"

Poseł PiS odniósł się do słów liderów opozycji, którzy zarzucali jego partii "polityczne korumpowanie" społeczeństwa. Sasin twierdzi, że reformy społeczne są elementem długofalowej wizji i inwestycji w przyszłość Polski.

- Wątek politycznej korupcji często się przewija. To jest dla nas obraźliwe. Ale tam musi być wina dwóch stron – korumpowanych i korumpujących. Politycy mówią to polskim rodzinom, które pobierają 500+, emerytom i młodym ludziom, którzy korzystają na reformach społecznych. To obraźliwe również wobec naszych obywateli - powiedział na antenie TVP.