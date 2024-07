Sanpeid zakazuje kąpieli na Dzikiej Plaży

- Ludzie uważają, że jest to głupota, że nic się nie stanie – komentował dla WP Kosma Kwiatkowski z WOPR Legionowo. – Najgorsze jest to, że kąpią się ze swoimi małymi dziećmi, na które może to wpłynąć jeszcze gorzej – dodał. Wiele osób lekceważy zakaz, wchodząc do wody w niestrzeżonej części kąpieliska.