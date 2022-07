Sanepid sprawdził pizzerie nad polskim morzem. Nie jest dobrze

Uchybienia dotyczyły stanu sanitarno-higienicznego i nieprzestrzegania wymagań prawa żywnościowego. To m.in. wykorzystywanie przeterminowanych środków spożywczych, zły stan torby do transportu pizzy, przechowywanie środków spożywczych na podłodze i brak dokumentacji potwierdzającej źródło ich pochodzenia, przechowywanie surowego mięsa bezpośrednio obok produktów gotowych do spożycia, niedrożne systemy kanalizacyjne i zapajęczone ściany.