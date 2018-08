Samoloty gubią części. Nad Niemcami znaleziono ich 400 w ciągu 10 lat

Prawdopodobieństwo, że zgubiona przez samolot część zleci nam na głowę, jest mniejsze, niż porażenie przez piorun. Ale istnieje i musimy się z tym liczyć.

Thomas Weyer z Moguncji mocno się zdziwił, kiedy w swoim ogródku znalazł w czerwcu półtorametrowy kawałek gumowej uszczelki silnie zalatujący kerozyną. Jak się okazało, zgubił ją przelatujący samolot pasażerski. Jego dom leży na trasie dolotowej do lotniska we Frankfurcie nad Menem. W wywiadzie dla rozgłośni Hessischer Rundfunk Weyer powiedział, że "gdyby ta część w kogoś trafiła, to zakończyłoby się to kalectwem, a może nawet śmiercią". Na szczęście nic nikomu się nie stało, ale rzecznik policji w Moguncji potwierdził, że samoloty rzeczywiście gubią różne części.