Samochód rozpędził się i nie wyhamował. Wbił się w sypialnie w piętrowym domu

Straż pożarna powiedziała, że prawdopodobną przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do panujących warunków oraz mały przepust, który znajdował się przed domem. To właśnie on spowodował wystrzelenie samochodu w powietrze. Policja stanowa Pensylwanii uważa, że działanie było zaplanowane. - Ustaliliśmy, że katastrofa była umyślnym działaniem i niebawem kierowca usłyszy zarzuty - oznajmili.