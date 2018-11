Salvini zabiera się za masową deportacje. Ale to nie takie łatwe

Wicepremier Włoch zapowiada wielki program deportacji migrantów. Ale wbrew wcześniejszym szumnym wypowiedziom i triumfalnej retoryce, nie będzie to takie proste.

W czwartek przywódca skrajnej prawicy zaprezentował szczegóły programu. Docelowo ma on objąć 2,7 tysięca migrantów i kosztować 12 milionów euro. Akcja będzie dotyczyć przybyszów z krajów, których obywatele nie mają prawa do azylu. Chodzi głównie o Bangladesz, Wybrzeże Kości Słoniowej, Pakistan i Nigeria. Salvini skorzysta w tym z przyjętego przez rząd dekretu, który miał ułatwić deportacje i utrudnić uzyskanie azylu przez migrantów. Ale proces wcale nie będzie łatwy, co przyznał sam szef MSW.