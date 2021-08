Safronka. Wybuch butli z gazem w bloku. "W sekundę straciliśmy wszystko"

W czasie wybuchu w budynku przebywało 10 osób. Butla wybuchła u 82-letniej pani Krystyny, która właśnie gotowała obiad. Seniorka włączyła kuchenkę gazową i sama poszła do łazienki. Ogień spalił na niej całe ubranie, a podmuch eksplozji wrzucił ją do pokoju sąsiadki. To właśnie ona odniosła największe obrażenia.