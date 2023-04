Sąd zdecydował w sprawie księdza. Brutalnie napastował parafiankę

Ksiądz zaatakował parafiankę w samochodzie

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach postawiła księdzu zarzut, że od października 2018 do lutego 2019 roku w swoim samochodzie kilkukrotnie doprowadził pokrzywdzoną kobietę przemocą, polegającą na szarpaniu, przytrzymywaniu za ręce i przyciskaniu własnym ciałem, do obcowania płciowego oraz do poddania się innym czynnościom seksualnym.