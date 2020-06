Sąd Najwyższy. Tyle sędzia Małgorzata Manowska zarobiła w resorcie sprawiedliwości

Co na to prezes Manowska? W rozmowie z "Rzeczpospolitą" przekonuje, że wybór I prezesa SN jest prerogatywą prezydenta i prezydent go dokonał. W kontekście znajomości z ministrem Ziobro mówiła: "Sędziami SN niejednokrotnie byli ludzie z powiązaniami politycznymi. Gdy wykonuje się różne funkcje publiczne czy chociażby studiuje prawo, to takie powiązania naturalnie się tworzą. Nawet jeden z pierwszych prezesów SN w czasach po 1989 r. miał wcześniej epizod z Ministerstwem Sprawiedliwości i nie był jedynym sędzią SN z takim epizodem. Nie bywaliśmy z ministrem Ziobro u siebie na urodzinach" - mówiła Manowska.