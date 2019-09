Sąd Najwyższy przyjął kasację Towarzystwa Chrystusowego. Duchowni chcą odzyskać milion od ofiary księdza

Sąd Najwyższy przyjął kasację Towarzystwa Chrystusowego do rozpoznania - ustaliła Wirtualna Polska. Duchowni nie zgadzają się z wyrokiem sądu niższej instancji, który orzekł, że zakon musi wypłacić więzionej i gwałconej przez księdza Katarzynie milion złotych odszkodowania i dożywotnią rentę.

- Sąd Najwyższy postanowił przyjąć skargę kasacyjną pozwanych do rozpoznania na rozprawie. Skargę kasacyjną wniesiono od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 2 października 2018 r. - mówi nam Krzysztof Michałowski z Sądu Najwyższego. Termin rozprawy nie jest jeszcze znany, ale biorąc pod uwagę liczbę spraw w wydziale czekających na rozpoznanie, skarga trafi na rozprawę najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Katarzyna, która została skrzywdzona przez księdza Romana B. bardzo obawiała się decyzji Sądu Najwyższego. - Nie wyobrażam sobie, żebym przegrała ten proces. Będzie to dla mnie koniec świata. Staram się jednak myśleć realnie i uważam, jak wielu innych, że w tej sprawie odpowiedzialność Zakonu Chrystusowców jest oczywista i udowodniona – mówiła nam we wtorek.

17 września Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok niższej instancji, zgodnie z którym Towarzystwo Chrystusowe, do którego należał były już ksiądz Roman B., ma zapłacić milion złotych odszkodowania. Sąd przyznał także Katarzynie dożywotnią rentę.

Historię Katarzyny opisała w reportażu w "Dużym Formacie" Justyna Kopińska. W 2008 r. ksiądz Roman B. wykorzystał trudną sytuację rodzinną pokrzywdzonej i namówił ją do opuszczenia rodzinnego domu. 13-letnia wówczas Katarzyna zamieszkała w internacie w innym mieście. Wtedy rozpoczął się jej dramat.

– Był silny, ważył sto kilogramów. Krzyczałam, błagałam, by przestał. (...) Zaczął zmuszać mnie do brania leków. (...) Byłam otępiała, senna. (...) W kolejnych dniach zaczął mnie bić, poniżać, groził, że mnie zabije. (...) Często zabierał mnie na plebanię w Stargardzie. Jedliśmy obiad z księżmi, a potem brał mnie do swojego pokoju. (...) Księża się nie dziwili, że śpię u niego - mówiła podczas procesu.