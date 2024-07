Sąd miażdży Kaczyńskiego. "Lekceważenie prawa", "szkodliwość społeczna", "alogiczne interpretacje"

Sąd Apelacyjny podkreśla też, że "na każdym obywatelu spoczywa jednakowy obowiązek respektowania i podporządkowania się przepisom prawa, a tym samym nie jest dopuszczalne ich lekceważenie, w szczególności, gdy są one jednoznaczne, gdy stanowią normę zero-jedynkową, co oznacza, że są przestrzegane w całości albo łamane. W analizowanej sprawie dotyczy to normy o zasadniczym znaczeniu dla postępowania - prawdomówności świadka, jego gotowości do przekazania istotnej wiedzy w zakresie objętym działaniem komisji śledczej".