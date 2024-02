Sabotaż na Linii Rudy Żelaza? Szwedzkie służby wszczynają śledztwo

Do wykolejenia pociągu przewożącego rudę żelaza w pobliżu stacji Vassijaure, położonej blisko granicy z Norwegią doszło w sobotę. To nie jest pierwsze takie zdarzenie w tym miejscu - poprzednie miało miejsce 17 grudnia 2023 roku, co spowodowało konieczność wielotygodniowego zamknięcia linii kolejowej.