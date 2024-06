Są wyniki wyborów. W sieci lawina komentarzy

"Miałem, jak się okazuje, 120 proc. racji, krytykując PiS za podejście do wyborów do PE, do swoich wyborców, do takich osób jak pan Morawiecki. Miałem też rację, stwierdzając, że trwanie pana Kaczyńskiego na czele tej partii to gwarancja kolejnych porażek" - napisał dziennikarz Łukasz Warzecha.