Są nowe prognozy dla rynku pracy. Spowolnienie wzrostu płac w 2025 roku

Wzrost wynagrodzeń w polskich przedsiębiorstwach obecnie utrzymuje się na poziomie dwucyfrowym. Jak wskazuje Sergiej Druchyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), jest to głównie spowodowane podwyżką płacy minimalnej oraz brakiem wykwalifikowanej siły roboczej . Jednak w przyszłym roku tempo wzrostu płac ma się zmniejszyć.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2024 r. wyniosło 8,3 tys. zł, co oznacza wzrost o 10,2 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Jednocześnie zatrudnienie spadło o 0,5 proc. rok do roku.