Są ich tysiące, wyrastają na mocarzy. Dziś Światowy Dzień Wcześniaka

Wszystkie wcześniaki nazywane są Calineczkami. Najsłynniejsza z nich w Polsce przyszła na świat w Lublinie w maju 2018 roku. Ważyła 350 gramów. Maleńka Faustynka przyszła na świat w dramatycznych okolicznościach. Stan zdrowia mamy - nadciśnienie, cukrzyca i problemy z tarczycą - zmusił lekarzy do podjęcia szybkiej decyzji o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia. Było to w 26 tygodniu ciąży. Normalnie w tym czasie rozwijający się w macicy płód osiąga wagę 700-800 gramów. Dziewczynka miała zaledwie połowę tego. Do dziś potrzebuje szczególnej opieki medycznej, rehabilitacji, ale o każdą godzinę, każdy kolejny dzień walczyła z wolą życia i nadludzką siłą.