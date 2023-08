Zwłoki mężczyzny w wodzie na Gliniankach. Na brzegu leżały dokumenty i ubrania

Przy użyciu łodzi motorowej udało się dotrzeć do topielca i wydobyć go na brzeg. Lekarz mógł już jedynie stwierdzić zgon około 40 – letniego obywatela Polski. Dziennikarzom portalu WWL112.PL udało się ustalić, że mężczyzna mógł utopić się przed weekendem. Wskazywał na to zaawansowany proces rozkładu zwłok.